Został miesiąc do Sylwestra, jeszcze możecie zrzucić nawet 4 kg! Jak zdrowo schudnąć radzi Roksana Ślósarczyk, trenerka z Wałbrzycha Adrianna Szurman

Roksana Ślósarczyk, trenerka z Wałbrzycha podpowiada, jak schudnąć do Sylwestra 2022/2023, zdrowo i smacznie przeżyć święta Bożego Narodzenia. Zacząć trzeba od zwiększenia aktywności fizycznej Użyczone Zobacz galerię (9 zdjęć)

Roksana Ślósarczyk z Wałbrzycha to fit trenerka, która od lat pomaga wałbrzyszankom, a czasem także wałbrzyszanom przejść na zdrową dietę, zrzucić zbędne kilogramy i wyrzeźbić ciało, a przynajmniej sprawić, żeby wyglądało lepiej, było bardziej napięte i apetyczne. Jak mówi, do Sylwestra został miesiąc, w tym czasie jesteśmy w stanie zrobić jeszcze wiele, by schudnąć i dobrze wyglądać w wymarzonej kreacji. Pokazuje nam także zdjęcia metamorfoz wałbrzyszanek! Ale one schudły.