Zostań w domu! Apelują przez megafon strażacy w Boguszowie-Gorcach [FILM]

Przypomnijmy, że we wtorek w Polsce wprowadzono zakaz wychodzenia z domu poza konkretnymi sytuacjami jak wyjście do pracy, do sklepu, wyprowadzenie psa czy krótkie przejście się. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób oraz nakaz zachowania od innych osób minimum 1,5 metra odstępu. Można spotykać się tylko z członkami najbliższej rodziny, a także z osobami, z którymi pozostajemy w stałym pożyciu. Można tez załatwiać niezbędne sprawy życia codziennego. W komunikacji publicznej może podróżować maksymalnie o połowę mniej pasażerów niż w danym autobusie jest miejsc siedzących. Przepisy obowiązują do Wielkiej Soboty, 11 kwietnia 2020.

Strażacy w Boguszowie - Gorcach apelują do mieszkańców