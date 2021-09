Zwiedzajcie zamki i pałace z Wałbrzycha i okolicy. Jest ich tu sporo. Zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Lato już praktycznie za nami. Pogoda jednak pozwala na wybranie się na wycieczkę. Może warto połączyć ją ze zwiedzaniem. Dolny Śląsk to wyjątkowy region. Mamy tu masę zamków, dworów i pałaców. Niektóre dotrwały do naszych czasów w dobrym stanie, inna są w ruinie. Ale jedne i drugie zazwyczaj bardzo malownicze. Wiele z tych budowli ma też swoje tajemnice, krążą wokół nich legendy. O ukrytych skarbach, rycerzach, rozbójnikach. Niestety, często zdarzało się, że zamki a zwłaszcza piękne pałace przetrwały II wojnę światową, ale uległy zniszczeniu już w czasach powojennych. Mamy takie wspaniałe budowle także w Wałbrzychu i okolicy. Najbardziej okazałą jest oczywiście zamek Książ, ale jest tu też kilka interesujących, mniejszych obiektów. Zobaczcie je w galerii. To chyba te najbardziej znane. Jeśli jakąś pominęliśmy – przypomnijcie, a dołączymy ją do galerii.