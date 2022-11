Zwiedzamy Dolny Śląsk. Opactwo pocysterskie w Lubiążu jest trzy razy większe od Wawelu ZDJĘCIA

Pocysterski klasztor w Lubiążu, położony niecałe 60 km od Wrocławia, w powiecie wołowskim, jest dziś jednym z największych obiektów sakralnych w Europie, prawie trzykrotnie większy niż Wawel

Początki klasztoru w Lubiążu sięgają XII wieku

Wtedy to w 1163 roku na zaproszenie księcia Bolesława Wysokiego, do Lubiąża przybywają pierwsi mnisi z Phorty nad Saalą, obdarowani 15 wielkimi posiadłościami.

Od tej pory aż do wojen husyckich, dzięki różnym hojnym ofiarodawcom, zakon systematycznie powiększa swój stan posiadania. Tu trzeba zaznaczyć, że rola książąt piastowskich z linii śląskiej była największa. Stąd kościół NMP w opactwie lubiąskim staje się mauzoleum Piastów śląskich. Najazdy husytów w latach 1428-1432 oraz wojna trzydziestoletnia to okres upadku świetności klasztoru. Rządzący w tym czasie próbowali odbudować gospodarkę i życie klasztorne. Jednak dopiero po wojnie XXX-letniej za rządów opata Arnolda Freiberga rozpoczyna się ponad stuletni okres odbudowy, rozkwitu gospodarczego i kulturalnego fundacji klasztornej. W latach 1681-1739 dzięki ogromnej zamożności klasztoru powstają nowe obiekty: pałac opata, klasztor, browar, piekarnia, szpital i wiele zabudowań gospodarczych.