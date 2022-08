Zwiedzamy region. Zbiornik Dobromierz – „dolnośląska mała Solina” (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Zbiornik Dobromierz, sztuczne jezioro zaporowe utworzone na rzece Strzegomce, położone na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego w woj. dolnośląskim. Od północy sąsiadujący ze wsią Dobromierz. Przy budowie zbiornika wykorzystano w dużym stopniu naturalne ukształtowanie terenu. Od strony wschodniej wzniesiono 28-metrową zaporę ziemną z ekranem żelbetowym. Zbiornik został oddany do użytku w 1986 r. Posiada pojemność 11,35 mln m³ pełni funkcję ochrony przeciwpowodziowej jak też zasobu wody pitnej dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Obecnie zbiornikiem zarządza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pomimo zakazów kąpieli jest on miejscem dzikiego plażowania.