700-letni cis, najstarsze drzewo Wałbrzycha, w kiepskiej kondycji? [ZDJĘCIA]

Najstarsze drzewo w Wałbrzychu

To cis pospolity (Taxus bacetta) o pniu o obwodzie 330 cm i wysokim na 12 metrów. Jego wiek oszacowano na 650-700 lat, znaczy to, że żyje od około pierwszej połowy XIV wieku, co znaczy, że gdyby odznaczał się dobrą pamięcią, to mógłby wspominać początki osady Sobięcin, który jest teraz częścią Wałbrzycha. Warto tu przypomnieć, że rosnący w województwie świętokrzyskim dąb "Bartek", choć okazalszy, bo jego obwód to 985 cm, a wysokość to 28,5 metra, jednak według tego pomiarów w 2022 roku dąb ten liczy 684 lata, więc może być młodszy od cisu z Wałbrzycha.

Co więcej, również najstarsze drzewo w Polsce to również cis pospolity. Drzewo z Henrykowa Lubańskiego na Dolnym Śląsku może liczyć około 1300 lat.