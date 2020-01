Boguszów-Gorce: Chciał załatwić konkurencję...smrodem

Na niezwykły sposób pozbycia się konkurencji zdecydował się 35-latek z powiatu kamiennogórskiego. Mężczyzna wszedł zamaskowany do salonu fryzjerskiego w Boguszowie-Gorcach rozlał tam śmierdzącą substancję. Klientom salonu przy ul. Krakowskiej nic się nie stało, ale wyposażenie nie nadaje się już do użytku. Właścicielka wyceniła straty na 70 tysięcy złotych.

Policjanci z komisariatu w Boguszowie-Gorcach błyskawicznie wytypowali i zatrzymali sprawcę zniszczenia. 35-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Oświadczył, że popełnił przestępstwo, gdyż chciał pozbyć się konkurencji. Za swoje działanie odpowie teraz przed sądem, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.