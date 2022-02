Brawo policjant z Głuszycy! W „Sudeckiej Żylecie” pokazał siłę i kondycję!

W rozegranym kilka dni temu w Głuszycy X. Maratonie Pieszym „Sudecka Żyleta” znakomicie zaprezentował się policjant z tej miejscowości. W imprezie liczył się co prawda sam udział, nie prowadzono oficjalnej klasyfikacji, ale nie można nie zauważyć faktu, że na mecie pierwszy zameldował się asp. szt. Radosław Dobosz. Na pokonanie trasy o długości 55 km potrzebował 9 godzin i 19 minut.

Na starcie zimowej edycji „Sudeckiej Żylety” stanęły 604 osoby. Miały 18 godzin na pokonanie pętli prowadzącej przez Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie i Góry Suche. Do mety dotarło 447 osób. Dla asp. szt. Radosława Dobosza nie był to pierwszy udział w „Sudeckiej Żylecie. W 2019 roku uplasował się w tym marszu w pierwszej dwudziestce, rok później w pierwszej dziesiątce.

Dla funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Głuszycy góry to po prostu pasja. To jednak nie wszystko. W grudniu 2020 roku policjant z powiatu wałbrzyskiego został uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana osobie tylko raz w życiu.

Asp. szt. Radosław Dobosz dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia oddał już łącznie ponad 30 litrów krwi. Sam od wielu lat twierdzi, że krew to najcenniejszy dar życia. Zapewnia, że chociaż wie, że większego odznaczenia dostać już nie można, to jeśli tylko zdrowie pozwoli to dalej będzie kierował się słowami "Oddaj Krew - Uratuj Życie”.