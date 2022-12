Cytrynowe galaretki w Karkonoskim Parku Narodowym... Są żółte i właśnie teraz dobrze widoczne na szlakach. Co to takiego? Adrianna Szurman

Najpierw były białe, żelowate galaretki, którym wielu przypisuje kosmiczne pochodzenie. A teraz Karkonoski Park Narodowy zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie żółtych, niczym cytryna, galaretek oblepiających górskie szlaki. Są dobrze widoczne właśnie teraz, co to takiego? I czy można to zrywać albo zjeść?