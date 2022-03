Dostawy ciepła do wałbrzyskich mieszkań i sklepów jednak bezpieczne. Cena również zostanie na tym samym poziomie

Pismo z wałbrzyskiego PEC-u wywołało spore poruszenie. Przedsiębiorstwo informowało przed weekendem kontrahentów, że obniży parametry dostarczanego ciepła z uwagi na kończący się węgiel. Oznaczało to, że ciepło nie będzie dostarczane do dużych sklepów i pomieszczeń użytkowych w weekendy. A w mieszkaniach kaloryfery będą co najwyżej letnie. Na szczęście dzisiaj sytuacja już się wyjaśniła, a PEC zapewnia że nie będzie przerwy w dostawach ciepła.

- Dostawy ciepła nie są zagrożone. I wszystko będzie się odbywać tak, jak dotychczas - zapewnia nas Franciszek Waśniowski, prezes PEC-u w Wałbrzychu. - Rzeczywiście wysłaliśmy takie pisma, bo w związku z obniżeniem parametrów, szwankować mogły urządzenia - przyznaje prezes Waśniowski i podkreśla, że pod znakiem zapytania stała dostawa tzw. wahadła, czyli transportu węgla z Górnego Śląska.

- Wahadło z węglem do nas dotarło i mamy zapewnienie, że po 20 marca dotrze do Wałbrzycha kolejny transport węgla. Nie zmienią się również ceny, ponieważ mamy kontrakt na cały rok na konkretne stawki, które nie ulegną zmianie - zapewnia prezes wałbrzyskiego PEC-u.

Z ciepła dostarczanego przez wałbrzyskiego dostawcę korzysta ponad połowa mieszkańców miasta.