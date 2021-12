Drżyjcie rywale. Piotr Niedźwiedzki wraca do Górnika Trans.eu Wałbrzych!

Piotr Niedźwiedzki jest znowu zawodnikiem Górnika Trans.eu Wałbrzych. To znakomita wiadomość dla kibiców wałbrzyskiej koszykówki. Niedźwiedzki, który jest wychowankiem wałbrzyskiego klubu to niezwykle wartościowy środkowy. Ma 210 cm wzrostu, i do tego posiada spore umiejętności. W 2010 roku występował w reprezentacji Polski U-17, która zdobyła wicemistrzostwo świata. Nic dziwnego, że trudno tego zawodnika zatrzymać w rodzinnym mieście, bo interesują się nim kluby ekstraklasy. W efekcie odchodzi i wraca.

Bieżący sezon popularny „Niedźwiedź” rozpoczął w PGE Spójni Stargard występującej w Energa Basket Lidze. Grał tam jednak niewiele. W Wałbrzychu powinno być inaczej.

Górnik Trans.eu, który występuje w Suzuki I Lidze i zapowiada, że w bieżącym sezonie ma jeden cel – awans na najwyższy szczebel rozgrywek, zyska wielką siłę pod tablicami. A pamiętać trzeba, że obecnie zawodnikiem naszego klubu jest też Damian Cechniak, mierzący również 210 cm. Dwie takie tzw. wieże pod koszem to jak na I ligę ogromna moc. Kibice Górnika Trans.eu z pewnością już nie mogą doczekać się debiutu (w tym sezonie) Niedźwiedzkiego w ich drużynie.