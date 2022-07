Dworzec PKS w Wałbrzychu tylko na zdjęciach sprzed lat. Zobaczcie jak wyglądał!

W Wałbrzychu, drugim co do wielkości mieście Dolnego Śląska, ciągle nie ma prawdziwego dworca autobusowego.

Miał taki powstać przy przystanku kolejowym Wałbrzych Centrum...Na razie autobusy, busy, które jeszcze tu docierają zatrzymują się w pobliżu placu w centrum miasta, na którym kiedyś funkcjonował dworzec PKS.

Był potrzebny. Autobusami przyjeżdżali tu do szkoły i pracy mieszkańcy okolicznych miejscowości, zjeżdżali kuracjusze i wczasowicze do Szczawna-Zdroju. Dworzec upadał jednak od wielu lat. Były różne plany ratowania go. Pojawiali się tam nawet politycy. W 2009 roku ostatecznie rozstrzygnięto przetarg, który wyłonił następcę upadłego PKS Wałbrzych. Wygrała go firma JW Services z Wrocławiu. Nowy, prywatny właściciel początkowo zapowiadał remont popadającego w ruinę dworca. Później zdecydował się sprzedać plac pod budowę pawilonu handlowego. W 2014 roku dworzec PKS w Wałbrzychu przestał istnieć. Zobaczcie jak wyglądał w ostatnich latach swojego istnienia.