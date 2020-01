Dzisiaj mamy Dzień bez Opakowań Foliowych. O tym, że trzeba je eliminować te wałbrzyszanki wiedzą od dawna

Wyjaśnia, że o problemach z zanieczyszczeniem naszej planety, zwłaszcza plastikiem, wiedzą sporo. Sytuacja martwi je i chciałyby, żeby wszyscy mieli świadomość grożącego nam kataklizmu. Solidnie też przygotowały się do produkcji woreczków. Zależało im, żeby powstawały z materiałów naturalnych, produkowanych w naszym kraju. Sprawdzały, testowały. Specjalnie też zapisały się na kurs szycia zorganizowany we Wrocławiu. Musiało to trochę potrwać, ale odpowiednio przygotowane, w sierpniu ubiegłego roku ruszyły. Swoją produkcję nazwały „Cotton Flower”. Oferują obecnie dwa zestawy woreczków, oczywiście z czystej 100-procentowej bawełny. W jednym zestawie jest pięć worków w rozmiarach 0d 15x15 cm, do 35x35 cm (cena zestawu to 39 złotych). W drugim cztery woreczki - dwa o wymiarach 20X20 cm i dwa większe – 30x25 cm (cena – 36 złotych). Do wyboru są też dwie wersje kolorystyczne – tęczowa i naturalna. – Można również skompletować swój własny zestaw, lub dokupić pojedyncze worki – mówią wałbrzyszanki. Wszystko pakują w kartonowe pudełeczka, przewiązane sznureczkiem. Żeby nie było tam śladu plastiku, to nawet naklejkę z logo, zastąpiły pieczątką.

Cieszą się bo zainteresowanie ich woreczkami rośnie. A sprzedaż na razie odbywa się tylko głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. – W planach mamy jednak rozwijanie się i zatrudnienie jeszcze kogoś – mówią panie z „Cotton Flower”.