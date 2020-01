Dzisiaj rusza zimowa rekrutacja w PWSZ w Wałbrzychu. Zostań magistrem logostyki!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu rozpoczyna właśnie zimową rekrutację Początek roku sprzyja wcielaniu w życie nowych projektów i planów dotyczących rozwoju zawodowego. Jednym z pomysłów może być zatem decyzja o podjęciu studiów. Zimową rekrutację na studia magisterskie na kierunku logistyka rozpoczyna właśnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Swoją ofertę kieruje również do osób pracujących, umożliwiając im studiowanie w formie niestacjonarnej.

Rekrutacja trwać będzie od 15 stycznia do 12 lutego 2020 roku i jest adresowana do wszystkich absolwentów studiów inżynierskich, niekoniecznie do osób posiadających już dyplom logistyka. Program kształcenia, obejmujący trzy semestry, skoncentrowany jest w dużym stopniu na zagadnieniach ogólnych dotyczących zarządzania projektami, prowadzenia przedsiębiorstw, autoprezentacji, których praktyczna znajomość przydaje się w wielu zawodach. W programie studiów nie brakuje jednak przedmiotów typowo logistycznych, związanych z modelowaniem komputerowym, symulacją, controllingiem, Lean Management, pomagających czynnym zawodowo logistykom podnosić swoje kwalifikacje. To właśnie głównie z myślą o nich PWSZ w Wałbrzychu prowadzi, równolegle z formą stacjonarną, studia w formie niestacjonarnej.