Nowy ordynator kardiologii w Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Kim jest dr n. med. Marek Bronisz?

- Gdyby jeszcze rok temu ktoś powiedział mi, że wrócę do Wałbrzycha, nigdy bym w to nie uwierzył - mówi ze śmiechem dr n. med. Marek Bronisz. Od 3 stycznia 2022 roku nowy szef kardiologii w Szpitalu im. A Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Doktor Marek Bronisz zawodowe życie związał z Inowrocławiem i Bydgoszczą. Kończy się właśnie jego prezesura w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej. - Nie będę kandydował na kolejną kadencję, bo byłoby to niepoważne, skoro swoje zawodowe życie związałem z Wałbrzychem - dodaje.

Co go przywiodło w nasze strony? - Może dla wielu być to zaskoczenie, ale są to sprawy rodzinne..., a nie żadne polityczne czy inne - podkreśla lekarz. I opowiada, że całe dzieciństwo spędził właśnie w Wałbrzychu.

Mieszkał z rodzicami niedaleko szpitala na Piaskowej Górze przy ul. Boya Żeleńskiego 79. Uczył się w dwóch szkołach podstawowych - nr 30 na Starym Zdroju, a później w PSP nr 15 na Piaskowej Górze. Jest absolwentem I LO w Wałbrzychu. Studia skończył we Wrocławiu, gdzie poznał przyszłą żonę.