Giełda Minerałów Sudecka Wiosna 2022: Zobacz największy ametyst w Polsce! [ZDJĘCIA]

Atrakcją tegorocznej imprezy jest niesamowity "gość" z Urugwaju.

- Jest to wielki ametyst, o wadze niemal 400 kilogramów i wysokości ponad metra. Jest to prawdopodobnie najlepszy okaz znajdujący się w zbiorach w Polsce i w tej części Europy. Po raz pierwszy jest on prezentowany publicznie - wyjaśnia Tomasz Praszkier, właściciel powstającego w Domu Turysty Muzeum Minerałów w Szczawnie-Zdroju.