Górnik Trans.eu Zamek Książ lepszy od Śląska II w I-ligowych derbach Dolnego Ślaska!

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych pokonali w hali Aqua Zdroju 77:75 WKS Śląsk II Wrocław. Był to trzeci mecz rundy rewanżowej sezonu. Na początku rozgrywek, w październiku wałbrzyszanie przegrali w stolicy Dolnego Śląska 58:75. Teraz wzięli zatem rewanż. Przyszło im to jednak ze sporym trudem. Rezerwy aktualnego mistrza Polski okazały się bardzo wymagającym przeciwnikiem. Pojedynek był wyrównany i zacięty od początku do końca. Na szczęście dla podopiecznych trenera Marcina Radomskiego to oni zakończyli spotkanie z dwupunktową przewagą.

Teraz przed Górnikiem Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych kolejny, bardzo trudny pojedynek. W niedzielę, 22 stycznia zagrają o godz. 20 na wyjeździe z drużyną Sensation Kotwica Kołobrzeg.

Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych – WKS Śląsk II Wrocław 77:75 (15:19, 22:17, 16:19, 24:20)

Górnik Trans.eu Zamek Książ: Chidom 19, Kordalski 13, Stopierzyński 13, Niedźwiedzki 10, Durski 9, Majewski 5, Ratajczak 4, Walski 3, Sitnik 1