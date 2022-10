Górnik Trans.eu Zamek Książ przegrał u siebie z zespołem z Radomia. Wałbrzyszanie właściwie nie nawiązali walki!

HydroTruck nie jest jednak drużyną niezwykle mocną. Grają po prostu całkiem nieźle, ale tym razem to Górnik zawiódł. Zabrakło skuteczności i do tego obrona nie zachwycała. Wałbrzyszanie na 29 rzutów z dystansu trafili tylko 5 razy. I warto zaznaczyć, że były to próby z tzw. czystych pozycji. Goście bowiem wcale rewelacyjnie nie bronili, oni jednak oddali 15 celnych rzutów za trzy punkty (na 34). To było decydujące.

Górnik Trans.eu Zamek Książ pierwszą kwartę przegrał 18:22, a po dwóch było już 46:28. Goście uspokojeni wysoką przewagą w trzeciej odsłonie pozwolili wałbrzyszanom trochę zmniejszyć dystans. HydroTruck miał jednak mecz pod kontrolą i w szóstej kolejce odniósł szóste zwycięstwo w sezonie.

Górnik ma bilans zwycięstw i porażek – 3:3 i szansy na jego poprawienie będzie szukał już w środę, 2 listopada, kiedy to o godz. 16, zmierzy się na wyjeździe z BS Polonią Bytom. Zespól z Górnego Śląska należy do najsłabszych w I lidze, ale w szóstej kolejce pokonał na wyjeździe 115:55 rezerwy ekstraklasowego Startu Lublin. Trzeba zatem na ekipę z Bytomia uważać.