Groźny pożar w kamienicy w centrum Wałbrzycha. Trwa akcja gaśnicza i utrudnienia. Zobaczcie zdjęcia

Trwa akcja gaśnicza przy ul. Mickiewicza w Wałbrzychu

Gęsty dym wydobywa się w okna na poddaszu w budynku mieszkalnego wielorodzinnego w centrum Wałbrzycha. Cztery zastępy z JRG-1 oraz samochód drabina z JRG-2 gaszą pożar, który wybuchł na poddaszu kamienicy przy ul. Mickiewicza. Strażacy weszli do pomieszczeń na poddaszu, do tego użyli do działań gaśniczych drabiny. Na miejscu jest też policja.

- To pożar belek stropowych przy kominie, trudno go ugasić, bo jest on ukryty i bez rozebrania części konstrukcji przylegającej do komina może on w każdej chwili rozprzestrzenić się na nowo - mówi Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy KM PSP w Wałbrzychu.

Jak udało nam się ustalić, w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych, nie była też konieczna ewakuacja dolnych kondygnacji budynku.