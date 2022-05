Imprezy weekendowe 27 - 29 maja 2022 w Wałbrzychu i regionie Elżbieta Węgrzyn

Przed nami imprezowy weekend w Wałbrzychu i okolicy! To właśnie teraz czekają na nas gwiazdy Dni Wałbrzycha 2022, ale nie tylko one... Bo są to m.in. festiwal kolorów, wydarzenia kulinarne, związane z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka. Prezentujemy w kolejnych slajdach atrakcje planowane na 27 - 29 maja 2022. Nie możne Was na nich zabraknąć!