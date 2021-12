Intensywna końcówka roku w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i jasna perspektywa na przyszły

Jeszcze w listopadzie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna mogła pochwalić się blisko 30 decyzjami inwestycyjnymi wydanymi w ciągu całego 2021 roku, w tym aż ośmioma przyznanymi w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Kolejne pozytywne informacje władze spółki przekazują na koniec ostatniego kwartału 2021 r. Tym samym pod koniec roku licznik tegorocznych firm, które zrealizują inwestycje w WSSE osiągnie historyczną liczbę 60.

- To niezaprzeczalny dowód na to, że Wałbrzyska Strefa cieszy się wyjątkowym zaufaniem przedsiębiorców, którzy wspólnie z nami chcą realizować swoje przedsięwzięcia biznesowe. To niezwykle ważne inwestycje, które wzmacniają rozwój nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju. Życzymy pomyślnej realizacji inwestycji i zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane wsparciem dla swoich planów inwestycyjnych w ramach rządowego programu Polskiej Strefy Inwestycji - mówi Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE "INVEST-PARK".