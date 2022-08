Jezioro Bystrzyckie - cudowne miejsce na Dolnym Śląsku. Coś dla lubiących plażowanie nad wodą, historię i zwiedzanie tajemniczych miejsc!

Piękna pogoda tego lata zachęca do wypraw nad wodę. Szukamy ochłody. Kuszą plaże, kąpiele, sporty wodne. Wybierając się nad Jezioro Bystrzyckie, będziemy mieli to wszystko, ale możemy też przy okazji zobaczyć wyjątkowo piękne miejsce, poznać niezwykłą historię okolicy, także aktywnie wypocząć, zrelaksować się. Nad jezioro można wpaść na jeden dzień, ale też pobyć tam dłużej, bo jest gdzie przenocować i zjeść.

Historia powstania Jeziora Bystrzyckiego

Jezioro Bystrzyckie (nazywane też Jeziorem Lubachowskim) to sztuczny zbiornik, który ma trochę ponad sto lat. Powstało na początku XX wieku. Wówczas to, po powodziach które nawiedzały ten rejon Sudetów, podjęto decyzję o budowie zbiornika retencyjnego. Wybrano obszar wsi Schlesierthal, u podnóża góry Choina.

W 1911 roku na rzece Bystrzyca Kamienna zaczęto zatem budować potężną tamę. Obiekt ma 44 metry wysokości i ponad 230 metrów długości. Grubość zbudowanej z bloków gnejsowych tamy u podstawy wynosi 29 metrów, a na szczycie 3,5 metra. Na jej koronie powstała wąska szosa (obecnie nie jest użytkowana), a u stóp zbudowano niewielką hydroelektrownię z trzema turbogeneratorami (moc hydroelektrowni wynosiła około 1,2 MW). W 1914 roku tamę oficjalnie oddano do użytku, a zabudowania wsi Schlesierthal oraz dawne sztolnie kopalni rud srebra zniknęły pod powierzchnią wody.

Powstało Jezioro Bystrzyckie, które ma ponad 3 kilometry długości i średnio 300 metry szerokości (są miejsca, gdzie szerokość wynosi blisko 500 m).