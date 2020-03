Koło Wałbrzycha wszyscy urzędnicy, uczniowie, nauczyciele będą dezynfekować ręce

AKTUALIZACJA. Z aptek znikają maski, hurtownie windują ceny

"Szaleństwo!" Tak mówią farmaceuci o tym, co dzieje się w aptekach. Maseczki jednorazowe wyprzedają się na pniu, szybko znikają też maski antysmogowe, jednorazowe rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Można je za to kupić na portalach aukcyjnych, m.in. na Allegro. Ceny?... Szok!