Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych wzięli rewanż na WKK

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych pokonali na wyjeździe 84:74 WKK Wrocław. Był to pierwszy mecz rundy rewanżowej sezonu Suzuki I Ligi. W pojedynku rozpoczynającym rozgrywki wałbrzyszanie przegrali we wrześniu na swoim boisku 71:74.

Teraz pierwszą kwartę gospodarze wygrali 24:19, ale już w drugiej odsłonie Górnik Trans.eu wyszedł na prowadzenie 41:40. Po zmianie stron boiska i trzeciej odsłonie ekipa z Wrocławia wygrywała jeszcze 57:56, ale ostatnie 10 minut należało już do podopiecznych trenera Łukasza Grudniewskiego. Wałbrzyszanie zwyciężyli wyraźnie.

Mecz we Wrocławiu rozpoczynał 18 serię spotkań I ligi. Pozostałe mecze kolejki zostaną rozegrane 8 i 9 stycznia.