Koszykarze Górnika Trans.eu Zamek Książ pokonali Sensation Kotwicę Kołobrzeg!

Koszykarze Górnika Trans.eu Zamek Książ pokonali w sobotę, 15 października na swoim boisku 84:81 Sensation Kotwicę Kołobrzeg. Był to mecz czwartej kolejki bieżącego sezonu Suzuki I Ligi.

Wałbrzyszanie przystępowali do tego pojedynku z zamiarem zrehabilitowania się za przegraną przed tygodniem na wyjeździe 58:75 z WKS-em Śląskiem II Wrocław. Wcześniej pokonali bowiem na wyjeździe 89:68 Deckę Pelplin oraz u siebie 92:68 Miasto Szkła Krosno i mecz w stolicy Dolnego Śląska mógł być tylko tzw. wypadkiem przy pracy. To właściwie potwierdziło się.

Teraz ekipa trenera Marcina Radomskiego poradziła sobie z zespołem z Kołobrzegu, chociaż nie było łatwo. Spotkanie zaczęło się od prowadzenia gości, którzy wygrywali już 13:5. Górnik Trans.eu Zamek Książ zdołał jednak odrobić straty i po I kwarcie prowadził 21:19. W drugiej części spotkania zawodnicy Kotwicy, dobrze trafiający z tej fazie gry z dystansu, ponownie osiągnęli przewagę i przed zmianą stron boiska wygrywali 44:39.

W trzeciej i czwartej kwarcie jednak wałbrzyszanie byli minimalnie lepsi od rywali. Co prawda na kilka sekund przed końcem pojedynku prowadzili tylko 84:81 i koszykarze z Kołobrzegu byli w posiadaniu piłki, ale ich trzy próby trafienia za 3 punkty nie powiodły się.