Lodowisko w Świdnicy rusza już 19 listopada. Przypominamy cennik i godziny otwarcia obiektu!

Lodowisko w Świdnicy rusza w sezonie 2022/2023

- Pytacie mnie w wiadomościach, kiedy otworzymy lodowisko. Decyzja zapadła. Zapraszam już 19 listopada! Ekipa OSiR Świdnica zadba, aby wszystko było przygotowane idealnie, jak co roku. To właśnie dzięki nim, nasz obiekt jest jednym z lepszych w całym regionie. Gościmy mieszkańców Wałbrzycha, Wrocławia czy np. Opola - ogłosiła Beata Moskal-Słoniewska, prezydent Świdnicy.

Na tę wiadomość czekali wielbiciele łyżwiarstwa z całego regionu. Świdnickie lodowisko to popularne miejsce spotkań i rekreacyjnej jazdy na łyżwach starszych i młodszych mieszkańców całego naszego regionu.

Obiekt liczy 60 metrów długości, 30 metrów szerokości, do tego otacza je widownia na 750 osób. Taflę lodową i trybuny uzupełnia wypożyczalnia łyżew i kasków ochronnych, a także szatnie i sala spotkań.

Na miejscu dostępna wypożyczalnia łyżew, dostępne są łyżwy od numeru 25 do 49, a także pingwinki do nauki jazdy, które są dodatkowo płatne. Można też wypożyczyć dla dziecka kask, co jest bezpłatne.