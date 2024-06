Lokalne Centrum Biznesu w Chociczy Małej – kolejna oferta Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla sektora MŚP

= W Ministerstwie Rozwoju i Technologii koncentrujemy się m. in. na zrównoważonym rozwoju mniejszych miejscowości. Program budowy hal przemysłowo-magazynowych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” przyczynia się do tego w znacznym stopniu, wspierając rozwój lokalnego biznesu.” – podkreślił Jan Strzeżek, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Rozwoju i Technologii.

- To kolejny kamień milowy w rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na obszarze Wielkopolski. To moment, który, w co głęboko wierzę, zapisze się złotymi zgłoskami w gospodarczej historii Chociczy Małej i całej Gminy Września.” – dodał Piotr Wojtyczka, prezes WSSE „INVEST-PARK”.