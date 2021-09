Miał 2,40 promila alkoholu w organizmie i kierował autem w Wałbrzychu. Chciał dać policjantom łapówkę

Oto najdroższy i najpiękniejszy dom w okolicach Wałbrzycha i Świdnicy. Od początku do końca zaprojektowany luksusowo

Ekskluzywna rezydencja została zaprojektowana od początku do końca przez architektów, którzy dołożyli starań, by była wyjątkowa. To najpiękniejszy i najdroższy...