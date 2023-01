Mieszkańcy decydują jak będą wyglądać nowe autobusy w Świdnicy. A Wam, który styl odpowiada najbardziej? WIZUALIZACJE

Świdnica odlicza dni, Wałbrzych się przygotowuje

Wałbrzych szykuje się do uruchomienia postępowania przetargowego, a Świdnica już przygotowuje się do przyjęcia kolejnych sześciu autobusów elektrycznych. Rozstrzygany jest też przetarg na "Zakup, dostawę i montaż w Świdnicy ładowarki do ładowania wolnego i szybkiego wraz z niezbędną infrastrukturą". Mają one powstać przy ul. Emilii Plater i Dworcowej.

W ramach przygotowań do powitania kolejnych nowych autobusów elektrycznych, mieszkańcy Świdnicy mogą wybrać sobie sposób oklejenia ich.

- Volvo zaproponowało 4 projekty malowania naszych nowych autobusów elektrycznych, które już za kilka miesięcy wyjadą na świdnickie ulice. Będzie to 6 nowoczesnych elektrycznych pojazdów. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica Sp. z o.o. chce się doradzić mieszkańców, który z projektów wybrać - zachęcają przedstawiciele urzędu miejskiego w Świdnicy.

Propozycje te znajdziecie w galerii do tekstu.