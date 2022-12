Mikołaj na wałbrzyskim Rynku. Ozdoby świąteczne już uruchomione! Zobaczcie zdjęcia

Wałbrzych w 2022 roku od Mikołaja do Trzech Króli 2023 przywdział świąteczny nastrój. Iluminacją objęto te same punkty co w latach poprzednich, część opraw - w tym te na fontannie na Rynku - naprawiono. W tym roku skrócono o miesiąc czas trwania iluminacji. Świątecznym obchodom miejskim nie będzie też towarzyszyć jarmark.

Zobaczcie zdjęcia ze spotkaniem z Mikołajem