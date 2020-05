Można już wybrać się na Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim

03.05.2020Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim jest już od 4 maja otwarty dla turystów. Zagrożenie koronawirusem jednak nie minęło i trzeba wiedzieć, że podczas zwiedzania starej warowni na szycie góry Choina (podobnie jak w innych tego typu obiektach w całym kraju) obowiązują specjalne warunki.• Zwiedzanie zamku odbywa się tylko samodzielnie (bez przewodnika).• Na życzenie wypożyczany jest bezpłatnie audioprzewodnik (uwaga, – ograniczona ilość urządzeń).• Z trasy zwiedzania wyłączona jest wieża zamkowa • Maksymalna ilość osób przebywających w zamku – 60 osób.• Wstęp jedynie w maseczkach, na terenie zamku obowiązuje zakaz ich ściągania.• Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.• W zamku należy zachować bezpieczną odległość od siebie 2 m.Ponadto:• Do momentu otwarcia Sztolni Walimskich wstrzymana jest sprzedaż biletów łączonych.• Do momentu zniesienia zakazu działalności gastronomicznej, Karczma Rycerska pozostaje zamknięta, nie można też organizować na terenie zamku ogniska.• Zawieszone są wszystkie nocne zwiedzania.• Zamek Grodno stoi na szczycie góry Choina, na wysokości ok. 450 m. Jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków sudeckich. Został zbudowany w XIII w., prawdopodobnie przez księcia świdnickiego Bolka I. Właściciele zamku zmieniali się bardzo często, a byli nimi zarówno cesarzowe, książęta, biskupi, możne rody, jak i miejscowa szlachta, rycerze rozbójnicy, a nawet chłopi. Budowla od 1774 roku została opuszczona, by przez kolejnych właścicieli, po częściowej odbudowie, stać się w XIX wieku romantycznymi ruinami, chętnie odwiedzanymi przez turystów. Od 2008 roku właścicielem zamku jest Gmina Walim, która dzięki pozyskiwanym dofinansowaniom systematycznie zabezpiecza konstrukcje zabytkowe zamku, co poprawia jego stan techniczny , chociaż nie zmienia wizerunku zewnętrznego, pozostawiając Grodno autentycznym.Założenie zamku zostało dostosowane do ukształtowania terenu, stąd jego mocno wydłużony kształt. Na najwyższej skale zbudowano potężną wieżę zamku górnego. Z tarasu wieżowego roztacza się piękny widok na Jezioro Bystrzyckie, Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie oraz Podgórze Sudeckie. Wzgórze zamkowe otoczone jest starodrzewem chronionym w rezerwacie przyrody „Góra Choina” . Na dziedzińcu zamkowym rośnie pomnikowa lipa, zwana lipą sądową.