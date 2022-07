Na treningowym boisku wałbrzyskiego Aqua Zdroju murawa jest na światowym poziomie! Zdjęcia!

Na jednym z dwóch boisk treningowych wałbrzyskiego Aqua Zdroju ułożono nową, jak wcześniej sztuczną, murawę. Spełnia ona najwyższe wymagania FIFA. Prace trwały tu od 23 maja do końca czerwca. Później były drobiazgowe odbiory.

Teraz parametry nowego boiska spełniają wymagania FIFA Quality Concept for Football Truf na poziomie FIFA Quality Pro (Manual 2015). Wysokość włókna wynosi np. 45-50 mm, imitując trawę naturalną, co znacznie wpłynie na komfort gry zawodników.

Koszt inwestycji to 3 mln zł, i została sfinansowana przez miasto Wałbrzych.

Warto dodać, że w Aqua Zdroju dopieścili też drugie boczne, treningowe boisko. Tam jest naturalna murawa i prezentuje się lepiej niż dotychczas.