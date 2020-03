Na wieżę na Trójgarbie na razie nie wejdziemy. Zobaczcie jak tam jest

Koronawirus Wałbrzych. Autokar z dziećmi w wałbrzyskim szpitalu. Będzie kwarantanna

Dramat uczniów z Wałbrzycha. Wracający z wycieczki do Francji uczniowie, nie mogli pojechać do swoich domów. Zostali zatrzymani na granicy i przewiezieni do szpitala w Bolesławcu. Tam dzieciom pobrano wymazy do badania, a następnie skierowano autokar do szpitala przy ul. Batorego...