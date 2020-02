Niedługo będzie oświetlenie uliczne na Kopalnianej

Kolejny raz skutecznością wykazał się wałbrzyski radny Ryszard Nowak. Tym razem wystarał się o zamontowanie lamp ulicznych przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Konradów. Nowak cieszy się ogromnym zaufaniem lokalnej społeczności i już od wielu kadencji jest nie tylko miejskim radnym, ale też przewodniczącym Rady Wspólnoty Samorządowej dzielnic Biały Kamień i właśnie Konradów. – Już od dłuższego czasu telefonowali do mnie mieszkańcy ulicy Kopalnianej i narzekali na panujące tam ciemności. W styczniu przyszła pani Małgorzata i przyniosła pismo z zebranymi podpisami – mówi radny.

– Zebrałam podpisy od sąsiadów, bo trzeba było coś robić. Sytuacja jest fatalna. Mieszkamy na odludziu i po zmroku strach wyjść z domu – wyjaśnia wspomniana mieszkanka Konradowa. Dodaje, że jesienią i zimą dzieci chodzą tu do szkoły z latarkami. Podobnie wybierający się do pracy dorośli.

Ryszard Nowak 29 stycznia złożył do prezydenta miasta interpelację w sprawie oświetlenia na Kopalnianej i po kilku dniach otrzymał już z Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania miasta pozytywną odpowiedź. – Bardzo się cieszę, bo jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku ma być zamontowanych prawdopodobnie pięć lamp ulicznych. To nie jest długa ulica. Praktycznie będzie cała oświetlona – mówi.