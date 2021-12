Nowy, duży market spożywczy Eurospar w Wałbrzychu! Zobaczcie, tak wygląda sklep tej sieci w środku i co można tam kupić [ZDJĘCIA] Adrianna Szurman

W Wałbrzychu jest kilka marketów spożywczych różnych sieci. Do najpopularniejszych takich jak Dino, Biedronka, Lidl, czy Netto dołącza teraz Eurospar. Będzie działał w Galerii Victoria. Jesteście ciekawi, jak markety tej sieci wyglądają w środku? No to zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii!