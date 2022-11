Nowy sklep w centrum handlowym S1 na Podzamczu w Wałbrzychu. Od korzeni to kwiaty i cacka z Holandii z górnej półki ZDJĘCIA

Zobaczcie, co można kupić w nowym sklepie Od korzeni w Wałbrzychu

Centrum handlowe S1 na Podzamczu w Wałbrzychu ma coraz mniej wolnych powierzchni

- Czekamy już tylko na szyld - mówi z uśmiechem pani Sylwia, która otworzyła sklep w centrum handlowym S1 na Podzamczu w Wałbrzychu wraz z siostrą Iwoną.

Nowy sklep w centrum handlowym S1 na Podzamczu w Wałbrzychu sprzedaje kwiaty i towary do dekoracji domów z Holandii Adrianna Szurman

Jak opowiada, tak naprawdę nie jest to nowa firma, bo na rynku ma już 40 - letnią tradycję. - Wcześniej miałyśmy małą kwiaciarnię w rynku w Boguszowie - Gorcach, ale marzył nam się większy sklep. Szukałyśmy, ale nic nas nie przekonało. A, że lubimy czasem kupić coś słodkiego w Oleńce, któregoś dnia przyjechałyśmy na Podzamcze i zobaczyłyśmy ten lokal, spojrzałyśmy na siebie i wiedziałyśmy, że to jest to - dodaje pani Sylwia. I tak, kwiaciarnia w Boguszowie - Gorcach została zamknięta, a nowy początek firma ma w Wałbrzychu.