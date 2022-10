Obwodnica zachodnia Wałbrzycha - oficjalne otwarcie w obecności premiera Mateusza Morawieckiego [ZDJĘCIA]

Otwarcie obwodnicy Wałbrzycha z przedstawicielami rządu

Budowa tej istotnej dla mieszkańców miasta drogi trwała ponad trzy lata i z uwagi na różnej natury trudności przeciągnęła się o ponad rok. Wykonawca prac firma Budimex S.A. natrafiała na takie trudności jak nieujęte na planach szyby górnicze, dwukrotnie też zapadły się znajdujące się w pasie drogi elementy starej infrastruktury. Ostatecznie z poślizgiem praca udało się zakończyć w ostatnich dniach. Przybyli do Wałbrzycha pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Jacek Wasik - dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu byli pod wrażeniem rozmachu wałbrzyskiej inwestycji zgodnie uznając, że trzyletni okres wykonania tego trudnego przedsięwzięcia to okres krótki. A problemów związanych z koniecznościami przeprojektowywania fragmentów planów, czy takie "niespodzianki" jak konieczność ratowania sklepienia XVIII-wiecznej zabytkowej Lisiej Sztolni, czy wzmacniania koryta rzeki płynącej pod drogą.