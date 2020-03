Ostatnia szansa, żeby zobaczyć Ogrody Światła przy zamku Książ!

Od 1 marca zmieniono godziny otwarcia Ogrodów Światła przy zamku Książ. Wspaniałe iluminacje ułożone we w fantazyjne wzory działają na zamkowych tarasach od listopada. Podziwiać je mozna będzie jeszcze tylko do konca marca!

Teraz Ogrody Światła otwarte są: w niedzielę - od godz. 18:00 - 20:00 (kasy do 19:15)

od piątku do soboty - od godz. 18:00 - 21:00 (kasy do 20:15)

Biletów kupić można również online poprzez internetowy system: www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl

Od poniedziałku do czwartku Ogrody Światła są nieczynne!