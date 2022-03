Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu przekazało karetkę dla Ukrainy!

Ambulans marki Mercedes Benz Sprinter trafi do Wojewódzkiego Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku. Pojazd jest w pełni sprawny i może być skutecznie wykorzystywany do niesienia pomocy. Dodatkowo na pokład ambulansu zapakowano inne potrzebne artykuły medyczne takie jak: maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki i środki do dezynfekcji. Działania są koordynowane przez Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

- Pomagamy Ukrainie na wszystkie możliwe sposoby. Przekazaliśmy 1,5 miliona złotych na zakup sprzętu medycznego dla ukraińskich szpitali, zorganizowaliśmy szybki, sprawny i bezpieczny transport kolejowy obywateli Ukrainy z granicy polsko-ukraińskiej na Dolny Śląsk. W najbliższych dniach będziemy też wysyłać karetki. Pierwsza z nich, należąca do wałbrzyskiego pogotowia ratunkowego, wyjechała dziś rano – mówi marszałek Cezary Przybylski.

- Jako samorząd województwa wspieramy Ukrainę. W ostatnich dniach wysłaliśmy pociąg humanitarny Kolei Dolnośląskich i zabraliśmy z granicy polsko-ukraińskiej na Dolny Śląsk obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Teraz razem z Pogotowiem Ratunkowym w Wałbrzychu wysłaliśmy ambulans z wyposażeniem medycznym, który będzie pomagał w działaniach ratunkowych w Iwano-Frankowsku w Ukrainie – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.