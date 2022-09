Policja Wałbrzych wypadki: Kierowca kontra motocyklista i auto kontra latarnia. Motocyklista w szpitalu [ZDJĘCIA]

Wczoraj po południu na wąskiej drodze w Jedlinie-Zdroju doszło do poważnego wypadku drogowego. W wyniku zderzenia motocykla z samochodem osobowym, kierujący jednośladem trafił do szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi.

Do wypadku doszło po godzinie 13:30.

- Prowadzący samochód osobowy 20-letni mężczyzna, włączając się do ruchu z terenu jednej z posesji, najpierw udzielił pierwszeństwa innemu przejeżdżającemu już ul. Chałubińskiego samochodowi osobowemu, ale nie zauważył poruszającego się za nim kierującego jednośladem i doprowadził do zderzenia z 37-letnim motocyklistą, który w wyniku tego wypadku trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - wyjaśnia Marcin Świeży, oficer prasowy z MKN w Wałbrzychu.