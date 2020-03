Poszukiwany włamywał się do altanek – i wpadł

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez sąd rejonowy do odbycia kary pozbawienia wolności. Okazał się nim podejrzewany o włamania do altan ogrodowych 47-latek. Kradł z altanek wszystko co miało dla niego jakąś wartość - żywność, alkohol, drobny sprzęt RTV, narzędzia ogrodowe, ubrania. Policjanci udowodnili mu 8 włamań do altan ogrodowych w dzielnicach Biały Kamień i Podzamcze w okresie od lipca 2019 roku do lutego 2020 roku. Okazało się, że poszukiwany włamywacz był już wcześniej karany. Przyznał się do zarzucanym mu czynów i po przesłuchaniu trafił do Zakładu Karnego. Teraz za włamania grozi mu do 10 lat więzienia.