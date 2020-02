Profesjonalny pyłomierz mierzy jakość powietrza w Szczawnie-Zdroju

W Szczawnie-Zdroju w środę, 19 lutego ruszył pomiar jakości powietrza. W imieniu Klubu Radnych Szczawno- Zdrój Możliwości radna Agnieszka Pisarska zaprosiła bowiem do uzdrowiska Dolnośląski Alarm Smogowy. Profesjonalny mobilny pyłomierz został zainstalowany za zgodą burmistrza na jednym z balkonów Urzędu Miasta. Pyłomierz będzie przez tydzień mierzył zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10. Wyniki można na bieżąco śledzić na stronie http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl przez najbliższy tydzień.

Źródłem zapylenia, które zagraża zdrowiu, w sezonie grzewczym jest przede wszystkim dym uchodzący z domowych kominów, pochodzący ze spalania paliw stałych, głównie węgla i drewna. Niestety także ze spalania śmieci, podczas którego uwalniają się śmiertelnie trujące substancje.

Dolny Śląsk to jedno z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce. Jak pokazują coroczne raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, praktycznie wszystkie gminy w regionie mają problem z zanieczyszczeniami powietrza. Każdy sezon grzewczy to czas morowy dla Dolnoślązaków. Ostrożne szacunki wskazują, że rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera ok. 3000 mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska.