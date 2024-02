Przedsiębiorcy z Wałbrzycha 10, 20 i 30 lat temu! Tak się handlowało w Wałbrzychu, tak zaczynało wielu właścicieli lokalnych firm Adrianna Szurman

Co jakiś czas wracamy wspomnieniami do Wałbrzycha sprzed lat. Publikujemy stare zdjęcia miasta i ludzi, którzy żyli w Wałbrzychu 100 lat temu. Ale także wspominamy czasy mniej odległe. Publikowaliśmy zdjęcia Wałbrzycha z lat 30., 60., 70. i 90. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a Czytelnicy zachęcali nas do kolejnych publikacji. Tym razem wybraliśmy zdjęcia przedsiębiorców z Wałbrzycha sprzed lat! Znajdziecie tu zdjęcia wałbrzyskich kupców, usługodawców i właścicieli firm sprzed 30, 20 i 10 lat. Polecamy.