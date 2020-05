Przypomnijmy sobie mecze naszych koszykarzy na swoim boisku. Który był najlepszy?

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Wałbrzych mają za sobą bardzo udany choć bez happy endu sezon 2019/2020. Rozgrywki przerwane z powodu epidemii na trzy kolejki przed końcem fazy zasadniczej zakończyli na pierwszym miejscu w tabeli. Zostali uznani za zwycięzców ligi, ale decyzją PZKosz awansów tym razem nie było. Szkoda bo była wielka szansa na wejście naszej drużyny, i to w pięknym stylu, do ekstraklasy. Nie wiadomo teraz jaka przyszłość czeka naszą i inne drużyny. Warto jednaj powspominać minione, bardzo udane rozgrywki. Przypominamy jak to było, jakie wyniki uzyskał Górnik Trans.eu we własnej hali (w Aqua Zdroju). Który mecz Waszym zdaniem był najlepszy?

