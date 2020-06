Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu. Teraz będzie równa, bezpieczna, ale i ekologiczna! [ZDJĘCIA]

Kierowcy wyjeżdżający z Wałbrzycha w stronę Mieroszowa napotkają na utrudnienia. Trwa remont ul. Niepodległości - od skrzyżowania z ul. Wylotową, w kierunku wyjazdu z miasta.

Docelowo nowa nawierzchnia zostanie położona na prawie 900 - metrowym odcinku. Na razie prace prowadzone są na fragmencie jezdni. Ruchem steruje sygnalizacja świetlna.

- Poza wymianą nawierzchni, na remontowanym odcinku wymienione zostaną krawężniki oraz wykonana będzie renowacja sieci kanalizacji deszczowej, czyli wymiana tzw. wpustów i przykanalików - mówi Andrzej Piękny, Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów w wałbrzyskim Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Razem dla dobra kierowców

Naprawiany fragment ul. Niepodległości jest mocno zniszczony. To bowiem droga krajowa nr 35, prowadząca do przejścia granicznego z Czechami w Mieroszowie. Każdego dnia przejeżdżają nią tysiące aut. Także tędy surowiec z Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej transportują do bocznicy kolejowej Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy. I to właśnie KSS Bartnica i miasto Wałbrzych wzięli na siebie wspólny ciężar remontu tej krajowej drogi. Nie po raz pierwszy: to już ósma w ostatnich latach inwestycja drogowa związana z ul. Niepodległości i i jej okolicami, prowadzona wspólnie przez miasto i KSS Bartnica lub finansowana przez kopalnię. Naprawione zostały już m.in. ul. Tunelowa i Gdańska, część ul. Wałbrzyskiej i trzy odcinki ul. Niepodległości. Obecnie remontowany jest czwarty fragment ul. Niepodległości. - Do takich inwestycji nie obligują nas żadne przepisy, ale jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną, dlatego po raz kolejny zdecydowaliśmy się partycypować w kosztach prowadzonego przez miasto remontu - mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.