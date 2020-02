Rozstrzygnięto X edycję konkursu Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat"

W zakończonej właśnie, dziesiątej edycji konkursu do rozdysponowania było 100 tysięcy złotych, a maksymalna kwota dotacji na realizację projektu wynosiła 20 tysięcy zł. Tyle właśnie będzie przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu „Bezpieczne aktywne przejście dla pieszych” zgłoszonego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Wałbrzychu (całkowita wartość przedsięwzięcia to 25 050 zł). Projekt zakłada urządzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych tuż przy szkole, na ul. Wańkowicza w Wałbrzychu. Na drugim miejscu uplasował się projekt Klubu Piłkarskiego Gwarek z Wałbrzycha „Miejsce aktywnego wypoczynku”. Zakłada renowację boisk i zagospodarowanie miejsca wokół nich. Projekt ma wartość 21 770 zł, a dotacja to 17 120 zł. Trzecie miejsce przypadło projektowi „Z flagą na Trójgarbie” zgłoszonemu przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Czarnym Borze. Za 45 020 zł powstaną porządne trasy biegowe na Trójgarb. Czwarte miejsce przyznano „Kortowemu Parkowi Rozrywki”, zgłoszonemu przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy w Szczawnie-Zdroju. To pomysł utworzenia przy kortach w Szczawnie-Zdroju boisk do gry w boule, w kapsle, szachy terenowe, oraz remont znajdującego się tam placu zabaw. Wartość tego projektu to 21 365 zł, a dofinansowanie 15 610 zł.

Piątym projektem jest „Siłownia mózgu” wymyślona przez Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe. To plenerowe centrum aktywności w dzielnicy Piaskowa Góra, którego głównym elementem są stanowiska do gry w szachy. Koszt tego projektu to 25 639, a dofinansowanie wynosi 19 983 zł.

– Chcemy w przyszłości ten program rozwijać i rozszerzyć go na teren Aglomeracji Wałbrzyskiej, a także obszar Jelcza Laskowic, gdzie działa nasza fabryka – mówi Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland, który był obecny na finale X edycji konkursu.