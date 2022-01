O dramacie na drodze z Ząbkowic Śląskich do Barda poinformował miejscowy portal zabkowice.express-miejski.pl. W tragicznym wypadku uczestniczyło pięć osób. Największe obrażenia doznali pasażerowie karetki - jedna osoba zginęła, druga ciężko ranna została przewieziona do szpitala. Trzy pozostałe osoby odniosły lżejsze obrażenia. Utrudnienia w ruchu na tej trasie trwały do godz. 2.30 nad ranem.