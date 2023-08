Suszysz grzyby w domu? To urządzenie znacznie ułatwi ci pracę. Poznaj zalety suszarki do grzybów

W świecie kulinarnych smakołyków grzyby odgrywają wyjątkową rolę. Ich niepowtarzalny aromat oraz wartości odżywcze sprawiają, że są nieodzownym składnikiem wielu potraw. Niemniej jednak, ich sezonowość stanowi wyzwanie dla miłośników kuchni, którzy pragną cieszyć się ich walorami przez cały rok. Suszenie grzybów to sposób na zachowanie ich intensywnego smaku oraz aromatu na dłużej niż tylko sezon zbiorów. W tym artykule zapoznamy się z głównymi zaletami suszarki do grzybów i dowiemy się, dlaczego urządzenie to sprawdza się lepiej niż domowe sposoby suszenia grzybów.

Suszarka do grzybów – czy jest lepsza od tradycyjnych metod suszenia grzybów?

Po pierwsze dzięki posiadaniu takiego urządzenia w swoim domu możemy ususzyć nie tylko grzyby, ale również owoce, warzywa, zioła, a nawet mięso. Zależy to oczywiście od danego modelu i jego parametrów. Działanie suszarki opiera się na procesie odparowywania wilgoci z produktów przy jednoczesnym zachowaniu ich smaku, aromatu i większości wartości odżywczych. Jeżeli ktoś miał już okazję suszyć grzyby w piekarniku lub na nitce, dobrze wie jak czasochłonne jest to zajęcie. W pierwszym przypadku musimy pamiętać, aby ustawiona temperatura nie była zbyt wysoka, a drzwiczki piecyka uchylone. Czasami trwa to nawet kilka dni, a i tak nie zawsze uda się odprowadzić całą wilgoć z grzybów. Podobnie rzecz ma się z suszeniem grzybów na nitce zawieszonej nad palnikiem gazowym. Ten sposób obróbki pozbawia grzyby ich wyjątkowego aromatu. Najlepszy z domowych sposobów to suszenie grzybów na słońcu, ale nie każdy ma ku temu odpowiednie warunki. Wysuszone grzyby nie podlegają działaniu pleśni i bakterii, co pozwala na przechowywanie ich przez długi okres bez obawy o psucie się produktu. Aby tak się stało, muszą jednak być właściwie przechowywane, czyli w szklanym lub metalowym pojemniku z zamknięciem. 123RF/suseusz

Suszarka do grzybów – jakie parametry są istotne?

W przypadku tego typu urządzeń znaczenie ma przede wszystkim moc lub zakres mocy w przypadku urządzeń z regulacją. Jest to dość istotnym parametr, ponieważ określa wydajność suszarki. Najlepszym wyborem, jeśli chodzi o średnią półkę cenową, są urządzenia o mocy 250-400 W. Na wysokość mocy wpływ mają silnik elektryczny, który napędza wentylator oraz grzałka. Jeżeli wybierzemy suszarkę o niższej mocy, np. 100 W, suszenie może nie być zbyt wydajne. Jak najprościej wytłumaczyć działanie tego urządzenia? Rozgrzane grzałką powietrze wewnątrz urządzenia za pomocą wentylatora osusza żywność umieszczoną na tackach.

Na co szczególnie warto zwrócić uwagę przy zakupie suszarki do grzybów

Modele suszarek do grzybów różnią się od siebie nie tylko wizualnie, ale przede wszystkim funkcjami. Suszarki prostokątne są łatwe do przechowywania i pomieszczą więcej grzybów niż okrągłe modele. Z kolei w tych drugich suszenie przebiega dużo szybciej. Co do liczby sit, zdania użytkowników są podzielone. Jedni wolą jak jest ich więcej (5-6), drudzy uważają, że 4 piętra w zupełności wystarczą, aby optymalnie wykorzystać moc i temperaturę urządzenia. Użytkownicy suszarek chwalą sobie przede wszystkim możliwość regulacji temperatury, co ma znaczenie w przypadku, gdy będziemy chcieli suszyć nie tylko grzyby, ale także owoce, warzywa lub zioła. Urządzenie powinno być wykonane z przezroczystego tworzywa tak, aby móc kontrolować proces suszenia grzybów bez konieczności otwierania urządzenia. Oczywiście pamiętajmy, aby urządzenie było energochłonne. Suszenie to długi proces, liczony w godzinach. To i tak znacznie krócej niż w przypadku innych metod suszenia, np. w piekarniku.

Im więcej parametrów, tym lepiej

Suszenie najsprawniej przebiega w modelach, w których sita obracają się wokół własnej osi. Najnowsze modele mają ciekawą funkcję, a mianowicie suszenie żywności za pomocą promieniowania na podczerwień. Jest ono zbliżone do suszenia żywności na słońcu i odbywa się równomiernie. Dzięki temu produkty zachowują swój smak i wartości odżywcze. Kolejna rzecz, którą powinna mieć dobrej jakości suszarka to duże oczka w sitkach, na których będą suszyć się produkty. Podczas suszenia żywność może przylec do tac, co w przypadku sit z małymi oczkami wiąże się trudnym zadaniem domycia przyklejonych resztek. Jakie jeszcze inne funkcje warto wziąć pod uwagę podczas zakup suszarki? Są to m.in.:

zabezpieczenie przed przegrzaniem,

antypoślizgowa podstawka,

otwory wentylacyjne.