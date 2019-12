Szczawno-Zdrój: Rada uchwaliła budżet na 2020 rok

Gmina Szczawno-Zdrój ma uchwalony budżet na przyszły rok. Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej uchwała budżetowa została przyjęta 5 głosami klubu „Nasze miasto, nasz dom - Szczawno-Zdrój", 10 radnych Klubu Radnych Szczawno Zdrój Możliwości wstrzymało się od głosu.

Planowane dochody – 35.660.210,00 zł

Planowane wydatki – 43.316.824,11 zł

Wydatki inwestycyjne – 11.919.917,88 zł (27,52 % wydatków)

- Przyszłoroczny budżet gminy jest trudny, ale bardzo proinwestycyjny, Szczawno-Zdrój czeka potężne wyzwanie w postaci budowy nowej szkoły, dokończenia Delfinka i remontów infrastruktury drogowej – mówi burmistrz Marek Fedoruk. - Będziemy także wspierać mieszkańców finansowo w wymianie ogrzewania na ekologiczne a zapisane w budżecie pieniądze na ten cel będą w razie potrzeby zwiększone tak, aby każdy mieszkaniec zainteresowany przejściem na ekoogrzewanie, mógł z miejskiej dotacji skorzystać.

***

Najważniejsze inwestycje w gminie Szczawno-Zdrój w 2020 roku:

· Zespół Szkolno-Przedszkolny – to inwestycja, która będzie mocno angażować budżet przez najbliższe 3 lata. W przyszłym roku gmina przeznaczy na to 6.000.000 zł. Jest to zadanie wyczekiwane przez wszystkich mieszkańców, priorytetowe dla gminy, zamykające ostatni etap budowy kompleksu sportowo-oświatowego w Szczawnie-Zdroju. Całkowity koszt z wyposażeniem obiektu to 25.409.162,50 zł;