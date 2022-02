Szok. Ponad 260 postępowań za łamanie przepisów na przejeździe kolejowym przy ul. Żeromskiego! Mandaty po 4000 zł!

Choć mamy dopiero 25 lutego 2022 roku, kierowcy przejeżdżający przez przejazd przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu i piesi, ponad 260 razy złamali przepisy! W każdej z tych spraw policjanci prowadzą postępowanie. A kary za to są teraz bardzo bolesne. Od nowego roku to 2 tysiące złotych! Jeśli nastąpi zbieg wykroczeń, rośnie ona do 4000 zł!

- I takich przypadków mamy sporo. Chodzi o sytuację, kiedy nie zgaśnie czerwone światło w sygnalizatorze, szlabany zaczną się podnosić, a kierowca lub pieszy ruszą i nie poczekają, aż szlabany uniosą się d końca i jednocześnie zgaśnie czerwone światło... - tłumaczy podkom. Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

I dodaje, że jednak nie ze względu na wysokie kary finansowe, a na zagrożenie śmiertelnym wypadkiem, powinniśmy zachować szczególną ostrożność w takich miejscach...